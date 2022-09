英女王國葬結束後 全國將默哀兩分鐘

【有線新聞】

英女王伊利沙伯二世的靈柩在西敏宮讓公眾瞻仰。白金漢宮公布下周一國葬後,全國將默哀兩分鐘,之後舉行私人葬禮,英女王將與王夫菲臘親王合葬。

大批民眾排隊進入西敏廳,經英女王靈柩兩旁通道瞻仰,陪伴在位70年的君主

走過最後一程,向女王鞠躬致意。

西敏廳24小時開放,讓公眾瞻仰至下周一國葬。皇家衛隊輪流守靈,每20分鐘換人一次。國王查理斯三世和三弟妹,安妮公主、安德魯王子、愛德華王子當地周五晚上7時半為女王守夜15分鐘。

王儲威廉和王妃凱特,到訪桑德靈厄姆莊園,看看民眾悼念女王的鮮花和心意卡,期間與民眾交談。

數千名士兵周四凌晨綵排女王國葬,白金漢宮公布下周一上午10時44分,女王靈柩會安放在皇家海軍炮架,逾140名海軍士兵拉著由西敏廳移送往西敏寺。至上午11時舉行國葬,預計將有2,000多名賓客到場。

國葬儀式中午前結束,屆時全國默哀兩分鐘向女王作最後致敬。靈柩之後離開西敏寺,途經海德公園威靈頓拱門,由靈車送往溫莎堡旁的聖喬治教堂,下午4時舉行私人葬禮,至晚上7時半,與已故王夫菲臘親王長眠國王喬治六世紀念教堂。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。