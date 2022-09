鋼琴家王天怡談今年Flower Piano音樂活動加入什麼新元素（視頻）

【KTSF】

本週末舊金山(三藩市)金門公園裡的植物公園Botanical Garden,將會擺放十二座鋼琴,讓市民去盡情發揮自己的音樂才華,灣區鋼琴演奏家王天怡(Chelsea Wong)是怎樣跟Flower Piano結緣的?今年這個音樂活動加入了什麼新元素呢?

王天怡說:「2016年,我認識了一個男孩子,他也喜歡彈鋼琴的,說今年有Flower Piano,我們可以一起去舊金山植物公園去看看,那時是第一次看見Flower Piano,2017年和2018年一直都有去,但2018年的時候經過學校表演的節目,邀請了舊金山音樂學院的學生去表演,那時候開始在這些音樂會彈奏,有與同學一起四手聯彈,所以我一直覺得Flower Piano對我個人的發展有非常大的支持,所以我覺得我好像找到一個新的家庭。」

王天怡續道:「今年最特別的表演就是9月14號星期三,有十二鋼琴聯彈的演奏曲,這首曲是新寫的,是舊金山灣區一位作曲家Benjamin Gribble,用了三年時間來寫,也是他特別為Flower Piano這個家庭而寫的,所以今次可以表演一首新的曲,我們叫做首演,也是非常特別的節目,因為是全世界第一首十二鋼琴聯彈的曲。」

