鋼琴家王天怡談今年Flower Piano音樂活動加入什麼新元素（視頻）

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本週末舊金山（三藩市）金門公園裡的植物公園Botanical Garden，將會擺放十二座鋼琴，讓市民去盡情發揮自己的音樂才華，灣區鋼琴演奏家王天怡（Chelsea Wong）是怎樣跟Flower Piano結緣的？今年這個音樂活動加入了什麼新元素呢？

王天怡說：「2016年，我認識了一個男孩子，他也喜歡彈鋼琴的，說今年有Flower Piano，我們可以一起去舊金山植物公園去看看，那時是第一次看見Flower Piano，2017年和2018年一直都有去，但2018年的時候經過學校表演的節目，邀請了舊金山音樂學院的學生去表演，那時候開始在這些音樂會彈奏，有與同學一起四手聯彈，所以我一直覺得Flower Piano對我個人的發展有非常大的支持，所以我覺得我好像找到一個新的家庭。」

王天怡續道：「今年最特別的表演就是9月14號星期三，有十二鋼琴聯彈的演奏曲，這首曲是新寫的，是舊金山灣區一位作曲家Benjamin Gribble，用了三年時間來寫，也是他特別為Flower Piano這個家庭而寫的，所以今次可以表演一首新的曲，我們叫做首演，也是非常特別的節目，因為是全世界第一首十二鋼琴聯彈的曲。」

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