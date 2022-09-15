大批民眾西敏寺外排隊 向英女王道別

【KTSF 朱慧琪報導】

英女王靈柩暫時安放西敏寺一連四天開放讓公眾入內弔唁，來自世界各地的民眾，都已經在門外等候道別英女王。

來自世界各地的民眾，陸續在西敏寺門外排隊等候，有些人已經排了幾個小時。

韓國旅客Su Min說：「我來旅遊也是首次來倫敦，我還以為感受不深，因為我只是來觀光，但是看到瞻仰隊伍，即使來自別國，我也深深感受到。」

有日本裔的英國居民表示，與英國人民一樣的感受。

日裔Kimie Koyanagi說：「由於日本也有自己的王室，與英國王室很相似，有一種親切感，我想來表示敬意，向英女王道別。」

到下午5時，第一批民眾可以進入西敏寺哀悼，他們排成兩排，在靈柩的兩邊，民眾神情哀傷，許多人向英女王靈柩鞠躬時都流下眼淚。

靈柩披著王旗，頂部是帝國王冠鑲有近3千顆鑽石，並放置了鮮花、植物。

有已經瞻仰完畢的民眾表示，自己等了6小時，覺得好像失去了自己祖母一樣。

居民Rita Byford說：「我們好像有特殊的聯繫，就像祖母離開了，這是我們身份的一部份，我覺得我的心有點被掏空。」

有民眾出來後也忍不著落淚。

Saba Chai說：「我來自馬來西亞，從長大就知道，英女王永遠都在帶領我們，作為道德標準，這是我來英國的部份原因，我從來不知道，她原來對我這麼重要。」

到晚上，西敏寺門外仍然有大批民眾等候，當局預計可能要排30小時才可以入內。

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