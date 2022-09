大批民眾西敏寺外排隊 向英女王道別

【KTSF 朱慧琪報導】

英女王靈柩暫時安放西敏寺一連四天開放讓公眾入內弔唁,來自世界各地的民眾,都已經在門外等候道別英女王。

來自世界各地的民眾,陸續在西敏寺門外排隊等候,有些人已經排了幾個小時。

韓國旅客Su Min說:「我來旅遊也是首次來倫敦,我還以為感受不深,因為我只是來觀光,但是看到瞻仰隊伍,即使來自別國,我也深深感受到。」

有日本裔的英國居民表示,與英國人民一樣的感受。

日裔Kimie Koyanagi說:「由於日本也有自己的王室,與英國王室很相似,有一種親切感,我想來表示敬意,向英女王道別。」

到下午5時,第一批民眾可以進入西敏寺哀悼,他們排成兩排,在靈柩的兩邊,民眾神情哀傷,許多人向英女王靈柩鞠躬時都流下眼淚。

靈柩披著王旗,頂部是帝國王冠鑲有近3千顆鑽石,並放置了鮮花、植物。

有已經瞻仰完畢的民眾表示,自己等了6小時,覺得好像失去了自己祖母一樣。

居民Rita Byford說:「我們好像有特殊的聯繫,就像祖母離開了,這是我們身份的一部份,我覺得我的心有點被掏空。」

有民眾出來後也忍不著落淚。

Saba Chai說:「我來自馬來西亞,從長大就知道,英女王永遠都在帶領我們,作為道德標準,這是我來英國的部份原因,我從來不知道,她原來對我這麼重要。」

到晚上,西敏寺門外仍然有大批民眾等候,當局預計可能要排30小時才可以入內。

