Mosquito山火續在太浩湖附近燃燒 僅兩成受控

【KTSF 張擎鳳報導】

北加州Tahoe湖附近焚燒的Mosquito山火,火勢又趨猛烈,目前只有兩成受控。

加州消防局(Cal Fire)的資料顯示,Mosquito山火場面積達到91平方英里,只有兩成受控,加州消防部發言人指出,對抗這場山火原本取得進展,可是週二下午又出現變化。

加州消防部發言人Jim Mackensen說:「大火再次從American River南端,越過到北端,沿著峽谷壁向上蔓延,現在正在影響Foresthill地區。」

當局表示,超過11,000人需要疏散,近6千棟建築物受到威脅,60多棟建築物燒毀,週二一處火場的火勢,越過American河的中間分叉,引發的火災躍過,逼近Foresthill和Todd Valley地區,消防員撲救工作困難。

Mackensen說:「非常非常陡峭,多岩石和險峻的地形,需要進行懸崖救援。,所以消防員一直在工作,一直在用推土機。」

週二風力增強,將一直在抑制大火的煙霧推開,為火焰提供新鮮氧氣,加上地區充滿了極度乾燥的燃料,這些燃料迅速燃燒,對地面和飛機上的消防員都構成了挑戰。

Mosquito山火是加州目前最大的山火。

