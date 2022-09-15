Mosquito山火續在太浩湖附近燃燒 僅兩成受控

【KTSF 張擎鳳報導】

北加州Tahoe湖附近焚燒的Mosquito山火，火勢又趨猛烈，目前只有兩成受控。

加州消防局（Cal Fire）的資料顯示，Mosquito山火場面積達到91平方英里，只有兩成受控，加州消防部發言人指出，對抗這場山火原本取得進展，可是週二下午又出現變化。

加州消防部發言人Jim Mackensen說：「大火再次從American River南端，越過到北端，沿著峽谷壁向上蔓延，現在正在影響Foresthill地區。」

當局表示，超過11,000人需要疏散，近6千棟建築物受到威脅，60多棟建築物燒毀，週二一處火場的火勢，越過American河的中間分叉，引發的火災躍過，逼近Foresthill和Todd Valley地區，消防員撲救工作困難。

Mackensen說：「非常非常陡峭，多岩石和險峻的地形，需要進行懸崖救援。，所以消防員一直在工作，一直在用推土機。」

週二風力增強，將一直在抑制大火的煙霧推開，為火焰提供新鮮氧氣，加上地區充滿了極度乾燥的燃料，這些燃料迅速燃燒，對地面和飛機上的消防員都構成了挑戰。

Mosquito山火是加州目前最大的山火。

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