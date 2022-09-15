Mosquito山火續在太浩湖附近燃燒 僅兩成受控

September 15, 2022 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注
(CAL FIRE / Twitter)

【KTSF 張擎鳳報導】

北加州Tahoe湖附近焚燒的Mosquito山火，火勢又趨猛烈，目前只有兩成受控。

加州消防局（Cal Fire）的資料顯示，Mosquito山火場面積達到91平方英里，只有兩成受控，加州消防部發言人指出，對抗這場山火原本取得進展，可是週二下午又出現變化。

加州消防部發言人Jim Mackensen說：「大火再次從American River南端，越過到北端，沿著峽谷壁向上蔓延，現在正在影響Foresthill地區。」

當局表示，超過11,000人需要疏散，近6千棟建築物受到威脅，60多棟建築物燒毀，週二一處火場的火勢，越過American河的中間分叉，引發的火災躍過，逼近Foresthill和Todd Valley地區，消防員撲救工作困難。

Mackensen說：「非常非常陡峭，多岩石和險峻的地形，需要進行懸崖救援。，所以消防員一直在工作，一直在用推土機。」

週二風力增強，將一直在抑制大火的煙霧推開，為火焰提供新鮮氧氣，加上地區充滿了極度乾燥的燃料，這些燃料迅速燃燒，對地面和飛機上的消防員都構成了挑戰。

Mosquito山火是加州目前最大的山火。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


eighteen − 16 =