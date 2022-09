【KTSF】

洛杉磯市中心的Skid Row地區週三下午發生槍擊案,共有4人中槍,已被送院救治。

洛杉磯消防局證實,槍擊案發生在週三下午兩點左右,4名中槍的男子,受傷情況各有不同,救援人員到場後將傷者送往附近的醫院救治。

槍案發生的動機仍然不明,當局正在調查案件,尚未公布關於槍手的資訊。

