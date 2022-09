【KTSF】

在11月中期選舉之前,共和黨籍的南卡羅萊納州聯邦參議員Lindsey Graham動議禁止懷孕15星期的婦女墮胎。

Graham聲言,他這項法案目的是反對末期的墮胎,但主流媒體指出,他這個動議就連共和黨人都感到意外。

在聯邦最高法院在3月推翻了半個世紀以來的婦女墮胎權以來,目前共和黨內對於在這個時刻國會是否還應該就墮胎問題立法而鬧意見分歧。

有國會共和黨人就認為,多數美國人此時對墮胎法案並不太感興趣,少數黨領袖麥康尼就指出,有關的立法應該由各州來做。

