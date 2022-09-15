舊金山醫院缺乏亞急性病床 東華醫院望填補空缺（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

在舊金山（三藩市）的亞急性病床目前的數目根本是零，病人需要轉移舊金山外的地方療養，第4區市參事馬兆明週三到東華醫院參觀亞急性病床，希望設施盡快獲得牌照。

亞急性病床（Subacute beds）是提供給沒有緊急情況需要住院，但不可以回家照顧自己的病人，他們在康復期間，需要一些特別的人員的照療，例如物理治療師，護士等。

東華醫院行政總裁張建清說：「例如是中風病人，是最好的一個例子，急性期的中風病人必須要住在深切治療部，或住在急性期的單位，然後等他過了急性期後，病情已經穩定了，這時候很多的中風病人都會有失語症，或者是不能吞嚥，或者是有一邊的肢體動不了，這個時候是穩定了，但是還是要康復，要教他怎麼樣飲食，怎麼樣恢復他的語言功能，或是它的肢體的的運動功能。」

張建清表示，一直有計劃在醫院的2樓開設專業護理設施，現時有23個亞急性床位，但州府的牌照局表示，其中一樣不達標，就是東華醫院的廚房不夠大，所以現時已經在做擴建的工作。

張建清說：「我們舊金山作為一個城市，不能沒有亞急性病床，我們現在的病人，剛才市參事馬兆明已經說了，要送到去沙加緬度或其他地方，這是不合理、沒有人性的做法。」

另一方面，東華醫院已經向舊金山公共衛生部提供文件，希望政府方面可以重視，盡快批出牌照，以及在市府或州府得到經濟援助來長期營運。

第4區市參事馬兆明說：「我們的城市現在非常緊急需要，打造亞急性護理床和技術護理床，在舊金山，我並不感意外，東華醫院確實加緊幫助滿足需求，而此時舊金山的其他醫院，實際上都在做相反的事情，在過去的十年裡，它們都淘汰了技術護理床和亞急性護理床。」

馬兆明指出，目前Laguna Honda醫院的危機，更凸顯了亞急性護理床的需求，他說如果該醫院不能重新申請認證，可能有更多的病人要轉移到其他城市。

在週三的新聞發佈會上，市民趙汝森就有份發言，他表示，他和妻子已經70多歲了，而他們唯一的兒子Ken在7年前工作期間中風，一開始時在舊金山總醫院留醫，隨後多年被輾轉運到4間不同的醫院。

St Mary’s醫療中心當時指，有兩種選擇，就是將Ken運去洛杉磯或沙加緬度，最後趙先生在馬兆明的幫助下，為兒子找到Daly City Seton醫院的一個床位，但對年紀老邁的老人來說，仍然是太遠，趙先生希望他的兒子可以日後留在東華醫院。

趙汝森說：「如果是這兒，我走過來都是20分鐘，隨時有時間可以來探病，很方便，以及在這醫院內，大家可以說同一種語言，就更好和容易了。」

趙先生指，她妻子在老人院工作過10多年，所以有一定的護理知識，同時亦教懂自己如何幫兒子護理。

趙先生說：「我們來多點更可以減輕醫院負擔，我們夫妻兩人，隨時幫兒子換片也可以。」

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