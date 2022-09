舊金山醫院缺乏亞急性病床 東華醫院望填補空缺（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

在舊金山(三藩市)的亞急性病床目前的數目根本是零,病人需要轉移舊金山外的地方療養,第4區市參事馬兆明週三到東華醫院參觀亞急性病床,希望設施盡快獲得牌照。

亞急性病床(Subacute beds)是提供給沒有緊急情況需要住院,但不可以回家照顧自己的病人,他們在康復期間,需要一些特別的人員的照療,例如物理治療師,護士等。

東華醫院行政總裁張建清說:「例如是中風病人,是最好的一個例子,急性期的中風病人必須要住在深切治療部,或住在急性期的單位,然後等他過了急性期後,病情已經穩定了,這時候很多的中風病人都會有失語症,或者是不能吞嚥,或者是有一邊的肢體動不了,這個時候是穩定了,但是還是要康復,要教他怎麼樣飲食,怎麼樣恢復他的語言功能,或是它的肢體的的運動功能。」

張建清表示,一直有計劃在醫院的2樓開設專業護理設施,現時有23個亞急性床位,但州府的牌照局表示,其中一樣不達標,就是東華醫院的廚房不夠大,所以現時已經在做擴建的工作。

張建清說:「我們舊金山作為一個城市,不能沒有亞急性病床,我們現在的病人,剛才市參事馬兆明已經說了,要送到去沙加緬度或其他地方,這是不合理、沒有人性的做法。」

另一方面,東華醫院已經向舊金山公共衛生部提供文件,希望政府方面可以重視,盡快批出牌照,以及在市府或州府得到經濟援助來長期營運。

第4區市參事馬兆明說:「我們的城市現在非常緊急需要,打造亞急性護理床和技術護理床,在舊金山,我並不感意外,東華醫院確實加緊幫助滿足需求,而此時舊金山的其他醫院,實際上都在做相反的事情,在過去的十年裡,它們都淘汰了技術護理床和亞急性護理床。」

馬兆明指出,目前Laguna Honda醫院的危機,更凸顯了亞急性護理床的需求,他說如果該醫院不能重新申請認證,可能有更多的病人要轉移到其他城市。

在週三的新聞發佈會上,市民趙汝森就有份發言,他表示,他和妻子已經70多歲了,而他們唯一的兒子Ken在7年前工作期間中風,一開始時在舊金山總醫院留醫,隨後多年被輾轉運到4間不同的醫院。

St Mary’s醫療中心當時指,有兩種選擇,就是將Ken運去洛杉磯或沙加緬度,最後趙先生在馬兆明的幫助下,為兒子找到Daly City Seton醫院的一個床位,但對年紀老邁的老人來說,仍然是太遠,趙先生希望他的兒子可以日後留在東華醫院。

趙汝森說:「如果是這兒,我走過來都是20分鐘,隨時有時間可以來探病,很方便,以及在這醫院內,大家可以說同一種語言,就更好和容易了。」

趙先生指,她妻子在老人院工作過10多年,所以有一定的護理知識,同時亦教懂自己如何幫兒子護理。

趙先生說:「我們來多點更可以減輕醫院負擔,我們夫妻兩人,隨時幫兒子換片也可以。」

