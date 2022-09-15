舊金山華埠下週末舉辦車展 將展出逾百架改裝車（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）華埠下星期週末將會舉辦車展，屆時會展出超過一百架改裝車，有表演、及巡遊。

主辦方表示，經過兩年疫情，該次活動是為了吸引更多遊客來到華埠參觀及消費。

主辦方李殿邦說：「在美洲最古老的華埠，舉辦一個時代性的車展，集中了很時髦的新車，也有古老的老爺車，勢必會吸引很多人來華埠參觀，就是我們的最大目的。」

主辦方Mike Mak說：「我們有超過100架改裝車展出，像是日本車、歐洲車、超級跑車，這項活動最好的一個地方，是收益會全數捐給幫助華埠的非牟利組織。」

前華埠小姐Rose Chung說：「到時會有角色扮演者，穿著漂亮的服裝，還有我們的模特兒，而除了華埠，巡遊亦會去到北岸區，因為我們想其他社區知道華埠的特別之處。」

車展將會於下星期星期六日24日至25日期間，於華埠Grant Avenue都板街舉行，主辦方表示，歡迎不同年齡的市民來享受這個一年一度的盛事，欣賞展出的改裝車。

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