舊金山華埠下週末舉辦車展 將展出逾百架改裝車（視頻）

舊金山(三藩市)華埠下星期週末將會舉辦車展,屆時會展出超過一百架改裝車,有表演、及巡遊。

主辦方表示,經過兩年疫情,該次活動是為了吸引更多遊客來到華埠參觀及消費。

主辦方李殿邦說:「在美洲最古老的華埠,舉辦一個時代性的車展,集中了很時髦的新車,也有古老的老爺車,勢必會吸引很多人來華埠參觀,就是我們的最大目的。」

主辦方Mike Mak說:「我們有超過100架改裝車展出,像是日本車、歐洲車、超級跑車,這項活動最好的一個地方,是收益會全數捐給幫助華埠的非牟利組織。」

前華埠小姐Rose Chung說:「到時會有角色扮演者,穿著漂亮的服裝,還有我們的模特兒,而除了華埠,巡遊亦會去到北岸區,因為我們想其他社區知道華埠的特別之處。」

車展將會於下星期星期六日24日至25日期間,於華埠Grant Avenue都板街舉行,主辦方表示,歡迎不同年齡的市民來享受這個一年一度的盛事,欣賞展出的改裝車。

