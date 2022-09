美國參議院外委會通過台灣政策法案 修改部分條文免牴觸一中政策

【有線新聞】

美國參議院外交委員會通過「台灣政策法案」,修訂版本刪除把台灣列為主要非北約盟友的條文,但列明海上封鎖台灣等行動,會觸發制裁大陸高層官員。議案將提交參議院大會討論表決,中方向美方提出嚴正交涉。

被形容為1979年《台灣關係法》實施後,最全面重整美國對台政策的《台灣政策法案》,在參議院外交委員會以17票支持、5票反對獲得通過。

原版本部分條文之前引起白宮憂慮,可能牴觸一個中國政策,最少4名議員提出修訂,新版本微調部分象徵性條文,刪除要求把台灣列為主要非北約盟友,改成向台灣提供的待遇,要與主要非北約盟友同等。

原先要求美國在台協會處長任命,需經國會確認,及改稱為代表的條文亦被刪除,台灣駐美機構改名改為建議性質。

涉及安全、防衛支援等核心部分變動不多,原版本在未來4年,對台提供45億美元軍事援助,現時加碼至5年提供65億美元,列明為無償援助,另外提供20億美元軍事融資貸款,又要求加快對台售武流程和優先將多餘的武器轉移給台灣,協助台方加速軍力現代化。

議案亦列明一旦發生解散台北當局、對台實施海上封鎖、奪取外島,或對民用、軍事設施發動網絡攻擊等行動,美方可實施制裁。原版本的制裁對象直接點名國家主席習近平,修訂後只提到包括涉台事務的黨政決策高層、軍事將領等。

議案還需經參眾兩院大會討論表決,由於未有眾議院版本,加上11月就是國會中期選舉,未知能否趕及本屆國會會期,明年1月結束前立法。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。