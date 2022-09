【KTSF】

芝加哥華盛頓公園發生集體槍擊案,造成2人死亡,7人受傷。

芝加哥副警察局長Fred Melean說:「槍擊案在華盛頓公園發生,調查顯示,兩群人之間發生了爭吵,隨後開了多槍,這是另一宗悲慘劇。」

當地警方接報,週二晚7時46分,在芝加哥華盛頓公園發生集體槍擊案,相信有兩群人互相開火,造成一共9人中槍,當中2人送往醫院後證實死亡,傷者中相信至少兩名是路人,案件當局仍然調查中。

