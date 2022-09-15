加州通過設立「關懷法庭」 允許法院下令街頭精神病患及藥癮者接受治療（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州州長紐森週三將CARE Court正式簽署成為法例，設立「關懷法庭」，允許法院下令對街頭嚴重精神病患者，或是藥癮者接受治療，全加州將會有七個縣率先實施，其中包括舊金山（三藩市）。

州長紐森週三在州議會議員、受助者家庭及醫療人員陪同下，正式簽署CARE Court法案，CARE代表Community Assistance社區援助，Recovery復原，Empowerment授權，也有人將它稱之為「關懷法庭」。

該法案要求加州所有的縣成立一個特別的民事法庭心理健康部門，為街頭上嚴重精神病患者或是藥癮者，提供以社區為基礎的治療。

紐森說：「我們花了數十年時間走到這一步，花了五個月的時間修改條文，在我簽署法案後需要一年落實，我已經等了很久，不是那種大的法案，現在起需要一年才能展開和實施，我們有7個縣先開始實施，然後加州所有的縣都必須實施該計劃。」

率先設立「關懷法庭」的7個縣包括舊金山、橙縣、聖地牙哥、Glenn、Riverside、Stanislaus、Tuolumne，明年10月1日起正式實施，其餘的縣要等到2024年。

法院可以下令12個月的治療計劃，並可再延長12個月，面臨刑事指控的人，可以通過完成計劃來避免處罰，不同意治療的人可能會被迫接受治療。

紐森表示，很多精神病患者或是藥癮者沒有接受干預，最後流落街頭或是入獄，甚至更壞的結果，關懷法庭可以預防這些情況發生。

不過這項法案受到南加州，美國民權自由聯盟（ACLU）反對，指出有關法例在道德和法理上是錯誤的，表示有可能採取司法途徑來解決爭議。

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