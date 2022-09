加州通過設立「關懷法庭」 允許法院下令街頭精神病患及藥癮者接受治療（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州州長紐森週三將CARE Court正式簽署成為法例,設立「關懷法庭」,允許法院下令對街頭嚴重精神病患者,或是藥癮者接受治療,全加州將會有七個縣率先實施,其中包括舊金山(三藩市)。

州長紐森週三在州議會議員、受助者家庭及醫療人員陪同下,正式簽署CARE Court法案,CARE代表Community Assistance社區援助,Recovery復原,Empowerment授權,也有人將它稱之為「關懷法庭」。

該法案要求加州所有的縣成立一個特別的民事法庭心理健康部門,為街頭上嚴重精神病患者或是藥癮者,提供以社區為基礎的治療。

紐森說:「我們花了數十年時間走到這一步,花了五個月的時間修改條文,在我簽署法案後需要一年落實,我已經等了很久,不是那種大的法案,現在起需要一年才能展開和實施,我們有7個縣先開始實施,然後加州所有的縣都必須實施該計劃。」

率先設立「關懷法庭」的7個縣包括舊金山、橙縣、聖地牙哥、Glenn、Riverside、Stanislaus、Tuolumne,明年10月1日起正式實施,其餘的縣要等到2024年。

法院可以下令12個月的治療計劃,並可再延長12個月,面臨刑事指控的人,可以通過完成計劃來避免處罰,不同意治療的人可能會被迫接受治療。

紐森表示,很多精神病患者或是藥癮者沒有接受干預,最後流落街頭或是入獄,甚至更壞的結果,關懷法庭可以預防這些情況發生。

不過這項法案受到南加州,美國民權自由聯盟(ACLU)反對,指出有關法例在道德和法理上是錯誤的,表示有可能採取司法途徑來解決爭議。

