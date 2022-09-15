亞馬遜涉嫌作出反價格競爭行為 遭加州政府起訴

【KTSF 毛皓延報導】

加州司法部長Rob Bonta指，亞馬遜涉嫌作出反價格競爭行為，從而扼殺競爭，造成物價上升，因此對亞馬遜提出訴訟。

加州司法部發出的聲明指，Amazon為了避免與其他網購平台競爭，涉嫌與其他商家達成協議，若他們的產品於Amazon以外的網站以較便宜的價格出售，Amazon就會懲罰他們。

Bonta指，這些協議阻礙其他網購平台與Amazon競爭，是違反加州的不正當競爭法及反壟斷法。

Amazon是網購龍頭，單於加州就有超過2500萬顧客，根據一項調查，有74%的消費者表示，他們要購買特定產品時，會直接用到Amazon。

Bonta表示，加州消費者多年來都因為Amazon的反競爭行為，於網購時需要付更昂貴的價錢，因為當其它網購平台不能提供比Amazon更便宜的價格時，消費者都會去光顧Amazon。

Bonta指，若果市場沒有受到限制，很多網購產品會更便宜。

Bonta提出的訴訟，指Amazon壟斷市場，有損市場競爭，要求法院禁止Amazon繼續作出反競爭行為，要求Amazon明確通知商家，不需提供與其他平台一樣的價格。

訴訟又要求遣派專人監督Amazon遵守法庭命令，要求Amazon作出補償，並要交出以不當手段所得的盈利，以及罰款，以阻嚇其他公司作出類似的行為。

本台向Amazon查詢，對方回應引用首都華盛頓的司法部長作出相同的訴訟，但被法院駁回，Amazon表示，商家自行決定產品價格，並為提供低價格產品感到驕傲，希望加州法院能盡快駁回案件。

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