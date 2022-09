亞馬遜涉嫌作出反價格競爭行為 遭加州政府起訴

【KTSF 毛皓延報導】

加州司法部長Rob Bonta指,亞馬遜涉嫌作出反價格競爭行為,從而扼殺競爭,造成物價上升,因此對亞馬遜提出訴訟。

加州司法部發出的聲明指,Amazon為了避免與其他網購平台競爭,涉嫌與其他商家達成協議,若他們的產品於Amazon以外的網站以較便宜的價格出售,Amazon就會懲罰他們。

Bonta指,這些協議阻礙其他網購平台與Amazon競爭,是違反加州的不正當競爭法及反壟斷法。

Amazon是網購龍頭,單於加州就有超過2500萬顧客,根據一項調查,有74%的消費者表示,他們要購買特定產品時,會直接用到Amazon。

Bonta表示,加州消費者多年來都因為Amazon的反競爭行為,於網購時需要付更昂貴的價錢,因為當其它網購平台不能提供比Amazon更便宜的價格時,消費者都會去光顧Amazon。

Bonta指,若果市場沒有受到限制,很多網購產品會更便宜。

Bonta提出的訴訟,指Amazon壟斷市場,有損市場競爭,要求法院禁止Amazon繼續作出反競爭行為,要求Amazon明確通知商家,不需提供與其他平台一樣的價格。

訴訟又要求遣派專人監督Amazon遵守法庭命令,要求Amazon作出補償,並要交出以不當手段所得的盈利,以及罰款,以阻嚇其他公司作出類似的行為。

本台向Amazon查詢,對方回應引用首都華盛頓的司法部長作出相同的訴訟,但被法院駁回,Amazon表示,商家自行決定產品價格,並為提供低價格產品感到驕傲,希望加州法院能盡快駁回案件。

