拜登參觀底特律車展 指政府正大力投資電動車發展

September 15, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(The White House)

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週三前往底特律市參觀北美國際汽車展覽時，繼續推廣政府大力投資在電動車發展的努力，他指出在基建法案中，已經批出第一筆九億元基建撥款，在35個州用來興建電動車充電站。

拜登去年推動的基建法案，將會在5年內提供50億元，幫助各個州興建電動車充電站網絡。

拜登週三在國際車展上表示，在《降低通脹法案》中，購買全新或者二手電動車，都有資格享有聯邦稅務優惠，最高達到7,500元，但條件是所購買電動車，所用的電池必須在美國製造。

拜登說：「我簽署降低通脹法案成為法例，提供稅務優惠給美國製造，新的電動車和燃料電池車，同時首次提供稅務優惠，給買二手電動車人士，正陸續有來，作為基建法案一部份，我們正投資75億元，在全美興建電動車充電站，所以今天我高興地宣布，批准撥款在35個州包括密歇根州興建電動車充電網絡。」

拜登又說，至今商業投資在電動車方面，額外注入超過360億元，同時也投資480億元，在美國製造電動車的電池。

拜登又提到，他最近簽署的《晶片及科學法案》，就是投資數以十億元計，鼓勵在美國研發和製造晶片。

他指出，美國發明晶片，美國不需要依賴其他國家製造晶片，好像上星期在俄亥俄州，Intel就動土興建半導體製造廠房，從而創造7千個建造業職位。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


nine + 16 =