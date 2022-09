拜登參觀底特律車展 指政府正大力投資電動車發展

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週三前往底特律市參觀北美國際汽車展覽時,繼續推廣政府大力投資在電動車發展的努力,他指出在基建法案中,已經批出第一筆九億元基建撥款,在35個州用來興建電動車充電站。

拜登去年推動的基建法案,將會在5年內提供50億元,幫助各個州興建電動車充電站網絡。

拜登週三在國際車展上表示,在《降低通脹法案》中,購買全新或者二手電動車,都有資格享有聯邦稅務優惠,最高達到7,500元,但條件是所購買電動車,所用的電池必須在美國製造。

拜登說:「我簽署降低通脹法案成為法例,提供稅務優惠給美國製造,新的電動車和燃料電池車,同時首次提供稅務優惠,給買二手電動車人士,正陸續有來,作為基建法案一部份,我們正投資75億元,在全美興建電動車充電站,所以今天我高興地宣布,批准撥款在35個州包括密歇根州興建電動車充電網絡。」

拜登又說,至今商業投資在電動車方面,額外注入超過360億元,同時也投資480億元,在美國製造電動車的電池。

拜登又提到,他最近簽署的《晶片及科學法案》,就是投資數以十億元計,鼓勵在美國研發和製造晶片。

他指出,美國發明晶片,美國不需要依賴其他國家製造晶片,好像上星期在俄亥俄州,Intel就動土興建半導體製造廠房,從而創造7千個建造業職位。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。