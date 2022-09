【有線新聞】

Twitter前員工披露,公司曾接獲聯邦調查局通知,至少一名員工為中國特工。

Twitter安全部門前主管扎特科出席參議院聽證會時承認,聯邦調查局曾告知Twitter有中國國家安全部特工,出現在公司的出糧紀錄上,但管理層視若無睹,指公司不願放棄來自中國增長快速的廣告收益,又提到有員工憂慮,北京當局能收集用戶資料團隊亦曾因應否擴大,中國市場業務起衝突。

Twitter發言人批評,扎特科指控不準確,強調招聘過程不受外國影響,員工要通過背景審查,並在監控系統下才可讀取數據。

