US News公布全美大學排名 加大兩大學入前20名

【KTSF 朱慧琪報導】

US News公布了2022-2023全美大學排名，加大系統（UC）兩間大學進入前20名。

前20名除了柏克萊加大、洛杉磯加大共同名列第20名，其餘全部都是私立大學，前五名是普林斯頓大學蟬聯第一，麻省理工學院超越哈佛排名第二，哈佛、史丹福以及耶魯大學並列第三。

Forbes在8月31日公布的2022年美國最佳大學排行榜，跟US News有很大的差別，第一名是麻省理工學院，史丹福跟柏克萊加大並列第二，第四是普林斯頓大學，第五是哥倫比亞大學。

兩份報告的結論很不同，很多人會有疑問，到底哪一個排名才準確，主要原因是每份報告使用不同標準。

Forbes專注在投資回報，專門對具有高水平學生投入的大學進行排名，他們公佈的標準中的第一個問題，詢問學生是否喜歡他們的課程和整體學術經驗，接下來他們考慮畢業生在大學後的職業生涯中表現如何，以及有多少學生在四年或更短的時間內畢業。

US News評比標準包含教育成果、師資力量、專家意見、財政資源 、學生表現，以及校友捐贈。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。