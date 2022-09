US News公布全美大學排名 加大兩大學入前20名

【KTSF 朱慧琪報導】

US News公布了2022-2023全美大學排名,加大系統(UC)兩間大學進入前20名。

前20名除了柏克萊加大、洛杉磯加大共同名列第20名,其餘全部都是私立大學,前五名是普林斯頓大學蟬聯第一,麻省理工學院超越哈佛排名第二,哈佛、史丹福以及耶魯大學並列第三。

Forbes在8月31日公布的2022年美國最佳大學排行榜,跟US News有很大的差別,第一名是麻省理工學院,史丹福跟柏克萊加大並列第二,第四是普林斯頓大學,第五是哥倫比亞大學。

兩份報告的結論很不同,很多人會有疑問,到底哪一個排名才準確,主要原因是每份報告使用不同標準。

Forbes專注在投資回報,專門對具有高水平學生投入的大學進行排名,他們公佈的標準中的第一個問題,詢問學生是否喜歡他們的課程和整體學術經驗,接下來他們考慮畢業生在大學後的職業生涯中表現如何,以及有多少學生在四年或更短的時間內畢業。

US News評比標準包含教育成果、師資力量、專家意見、財政資源 、學生表現,以及校友捐贈。

