美國8月份消費物價指數達8.3% 增加聯儲局加息壓力

【KTSF 張麗月報導】

數據顯示，反映通脹概況的8月份消費物價指數高過市場預期，達到8.3%，增加聯儲局大幅加息的壓力。

聯邦勞工部數據顯示，8月份消費物價指數CPI按年升8.3%，這個通脹率由於汽油售價下降，比前兩個月略為紓緩，但仍然高過市場預期的8%，反映出通脹仍然高居不下，其中住屋、食品和醫療開支升幅最勁。

至於聯儲局側重參考的扣除食品和能源項目的核心CPI指數，8月份升至6.3%，按年意外上升0.6%，高出市場預期的0.3%，按月也上升0.1%，市場原本預期是下跌0.1%。

有分析指出，當前的高通脹，增加聯儲局繼續大幅加息的壓力，市場預料，聯儲局下星期三公佈議息結果時，可能會加息4分之3厘，有證券行的經濟專家更預測，甚至可能會加息一厘。

聯儲局今年至今已經加息四次，其中在6月和7月分別加息4分之3厘。

聯儲局的官員已經多次重申，將會繼續強勢打擊通脹，誓要將通脹降回2%的目標，意味著現時8%以上的通脹率，距離2%的目標仍然很遠，即是仍然有許多空間可以加息，華爾街也預測，今年底的利率將會加到4厘至4.25厘。

週二的通脹數據公佈之後，由於有大幅加息的隱憂，拖累華爾街股市週二大跌，道瓊斯跌1,276點，SP500跌177點，Nasdaq跌得更厲害，勁跌632點，跌幅超過5%，是兩年多以來表現最差的一天。

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