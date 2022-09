美國8月份消費物價指數達8.3% 增加聯儲局加息壓力

【KTSF 張麗月報導】

數據顯示,反映通脹概況的8月份消費物價指數高過市場預期,達到8.3%,增加聯儲局大幅加息的壓力。

聯邦勞工部數據顯示,8月份消費物價指數CPI按年升8.3%,這個通脹率由於汽油售價下降,比前兩個月略為紓緩,但仍然高過市場預期的8%,反映出通脹仍然高居不下,其中住屋、食品和醫療開支升幅最勁。

至於聯儲局側重參考的扣除食品和能源項目的核心CPI指數,8月份升至6.3%,按年意外上升0.6%,高出市場預期的0.3%,按月也上升0.1%,市場原本預期是下跌0.1%。

有分析指出,當前的高通脹,增加聯儲局繼續大幅加息的壓力,市場預料,聯儲局下星期三公佈議息結果時,可能會加息4分之3厘,有證券行的經濟專家更預測,甚至可能會加息一厘。

聯儲局今年至今已經加息四次,其中在6月和7月分別加息4分之3厘。

聯儲局的官員已經多次重申,將會繼續強勢打擊通脹,誓要將通脹降回2%的目標,意味著現時8%以上的通脹率,距離2%的目標仍然很遠,即是仍然有許多空間可以加息,華爾街也預測,今年底的利率將會加到4厘至4.25厘。

週二的通脹數據公佈之後,由於有大幅加息的隱憂,拖累華爾街股市週二大跌,道瓊斯跌1,276點,SP500跌177點,Nasdaq跌得更厲害,勁跌632點,跌幅超過5%,是兩年多以來表現最差的一天。

