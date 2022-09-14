美國8月份消費物價指數達8.3% 增加聯儲局加息壓力

September 14, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 張麗月報導】

數據顯示，反映通脹概況的8月份消費物價指數高過市場預期，達到8.3%，增加聯儲局大幅加息的壓力。

聯邦勞工部數據顯示，8月份消費物價指數CPI按年升8.3%，這個通脹率由於汽油售價下降，比前兩個月略為紓緩，但仍然高過市場預期的8%，反映出通脹仍然高居不下，其中住屋、食品和醫療開支升幅最勁。

至於聯儲局側重參考的扣除食品和能源項目的核心CPI指數，8月份升至6.3%，按年意外上升0.6%，高出市場預期的0.3%，按月也上升0.1%，市場原本預期是下跌0.1%。

有分析指出，當前的高通脹，增加聯儲局繼續大幅加息的壓力，市場預料，聯儲局下星期三公佈議息結果時，可能會加息4分之3厘，有證券行的經濟專家更預測，甚至可能會加息一厘。

聯儲局今年至今已經加息四次，其中在6月和7月分別加息4分之3厘。

聯儲局的官員已經多次重申，將會繼續強勢打擊通脹，誓要將通脹降回2%的目標，意味著現時8%以上的通脹率，距離2%的目標仍然很遠，即是仍然有許多空間可以加息，華爾街也預測，今年底的利率將會加到4厘至4.25厘。

週二的通脹數據公佈之後，由於有大幅加息的隱憂，拖累華爾街股市週二大跌，道瓊斯跌1,276點，SP500跌177點，Nasdaq跌得更厲害，勁跌632點，跌幅超過5%，是兩年多以來表現最差的一天。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


eight + 4 =