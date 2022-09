洛杉磯猴痘患者死亡 成全美首宗死亡個案

【KTSF 張擎鳳報導】

南加州洛杉磯一名猴痘患者死亡,是全美首宗死亡個案,雖然猴痘致死極為罕見,但衛生官員提醒民眾,特別是免疫力弱人士,如果懷疑自己感染猴痘病毒,就應該立即求醫。

今年全國大約有2.2萬例疑似或確診猴痘病例,聯邦疾控中心(CDC)週一確認了全美首宗猴痘死亡個案,死者是一名免疫力極弱的洛杉磯居民。

聯邦衛生官員表示,他們正在努力清晰地轉達關於Monkeypox的信息給大眾。

白宮猴痘應對副協調員Demetre Daskalakis說:「這意味著要坦率,真正專注於暴露於猴痘病毒的人,並且在我們提高全國對猴痘的認識時,盡力不讓民眾覺得猴痘是一個恥辱的標記

猴痘導致的死亡個案極為罕見,但嬰兒、孕婦和免疫系統較弱的人中,例如愛滋病毒感染者的死亡風險較高。

洛杉磯公共衛生局表示,他們鼓勵免疫弱人士如果懷疑自己感染猴痘,應盡早求醫和治療。

聯邦衛生官員說,他們正在努力使民眾能更容易做病毒檢測,並增加猴痘疫苗的供應。

Daskalakis說:「我們確實在全國範圍內,看到了巨大的改善,這意味著我們可以擴展,提供疫苗的範圍

雖然新增猴痘病例似乎正在減少,衛生官員說,不應該對此感到自滿。

