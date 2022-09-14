洛杉磯猴痘患者死亡 成全美首宗死亡個案

【KTSF 張擎鳳報導】
南加州洛杉磯一名猴痘患者死亡，是全美首宗死亡個案，雖然猴痘致死極為罕見，但衛生官員提醒民眾，特別是免疫力弱人士，如果懷疑自己感染猴痘病毒，就應該立即求醫。
今年全國大約有2.2萬例疑似或確診猴痘病例，聯邦疾控中心（CDC）週一確認了全美首宗猴痘死亡個案,死者是一名免疫力極弱的洛杉磯居民。
聯邦衛生官員表示，他們正在努力清晰地轉達關於Monkeypox的信息給大眾。
白宮猴痘應對副協調員Demetre Daskalakis說：「這意味著要坦率，真正專注於暴露於猴痘病毒的人，並且在我們提高全國對猴痘的認識時，盡力不讓民眾覺得猴痘是一個恥辱的標記
猴痘導致的死亡個案極為罕見，但嬰兒、孕婦和免疫系統較弱的人中，例如愛滋病毒感染者的死亡風險較高。
洛杉磯公共衛生局表示，他們鼓勵免疫弱人士如果懷疑自己感染猴痘，應盡早求醫和治療。
聯邦衛生官員說，他們正在努力使民眾能更容易做病毒檢測，並增加猴痘疫苗的供應。
Daskalakis說：「我們確實在全國範圍內，看到了巨大的改善，這意味著我們可以擴展，提供疫苗的範圍
雖然新增猴痘病例似乎正在減少，衛生官員說，不應該對此感到自滿。
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