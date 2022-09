舊金山兩女學生遭歹徒搶劫

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山(三藩市)近Twin Peaks的一所高中停車場內,及Starbucks咖啡店附近,分別有兩名學生遭到搶劫,兩宗搶劫案只相隔十分鐘。

舊金山Ingleside警局消息指,第一宗劫案發生在Portola Drive 600號路段,下午1點10分左右,一名16歲亞裔女學生被一名非洲裔匪徒強行搶去頸鍊及現金,匪徒其後徒步逃去。

相隔十分鐘,下午1點20分左右,在Portola 500號路段的搶案,是發生在高中校園的停車場內,當時與朋友在一起的一名非洲裔16歲女學生,被一名非洲裔匪徒推倒在地上及搶去頸鍊。

本台獲得一封由校長發給老師的電郵副本,校方證實第一宗案發地點,是在校園附近的Starbucks咖啡店一帶,第二宗搶案是在校園的停車場內發生。

電郵內容指,這個校園是允許學生,午飯時段自選是否外出用膳,也表示校園有膳食供應,如果老師希望學生留校用膳的話,應該要與學生溝道,並指週二會與警方商討,如何保障學生、校園及附近社區安全。

兩宗案件警方暫時未有拘捕任何人,市民如有兩宗案件資料,可以打警方匿名熱線(415) 575-4444。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。