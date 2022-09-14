北灣連續兩日地震 Sonoma縣週三早上發生2.7級地震

September 14, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

北灣連續兩日發生地震，繼週二傍晚Santa Rosa附近發生黎克特制4.4級地震之後，週三中午時分Sonoma縣發生2.7級地震。

根據國家地質研究所早上11時55分，北灣Sonoma縣發生黎克特制2.7級地震，震央位於Sonoma縣以東南偏東4分里，深度8.4公里，是相隔不足24小時，北灣再發生地震。

週二晚分別在6時39和40分，北灣Santa Rosa發生4.4和4.3級地震，震央距離舊金山（三藩市）84公里。

地震發生在Rodgers Creek地震帶，南舊金山和Daly City居民也感受到震動。

Santa Rosa有店舖的貨品掉落在地上，當地消防員接獲了12次報案，包括因地震引發煤氣洩漏、電梯故障和火警等。

專家建議民眾下載加州緊急服務辦公室（OES）的MyShake應⽤程式，可在地震來襲前收到警報，採取適當的掩護措施。

蘋果用戶：https://apps.apple.com/app/id1467058529

Android 用戶：https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.berkeley.bsl.myshake

同時建議民眾需要先和家人協議好一個集合地點，一旦大地震發生手機與互聯網信號中斷時，在那裡等候對方。

而民眾也需要準備地震包，當中應包括每個家庭成員3天的飲用水、不易腐壞的食品、家用或車用的急救用品、電筒和額外的電池、處方藥、哨子、瑞士軍刀、個人證件的副本、小量現金、毛毯，如有需要準備額外的一副眼鏡等。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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