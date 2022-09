北灣連續兩日地震 Sonoma縣週三早上發生2.7級地震

【KTSF 朱慧琪報導】

北灣連續兩日發生地震,繼週二傍晚Santa Rosa附近發生黎克特制4.4級地震之後,週三中午時分Sonoma縣發生2.7級地震。

根據國家地質研究所早上11時55分,北灣Sonoma縣發生黎克特制2.7級地震,震央位於Sonoma縣以東南偏東4分里,深度8.4公里,是相隔不足24小時,北灣再發生地震。

週二晚分別在6時39和40分,北灣Santa Rosa發生4.4和4.3級地震,震央距離舊金山(三藩市)84公里。

地震發生在Rodgers Creek地震帶,南舊金山和Daly City居民也感受到震動。

Santa Rosa有店舖的貨品掉落在地上,當地消防員接獲了12次報案,包括因地震引發煤氣洩漏、電梯故障和火警等。

專家建議民眾下載加州緊急服務辦公室(OES)的MyShake應⽤程式,可在地震來襲前收到警報,採取適當的掩護措施。

蘋果用戶:https://apps.apple.com/app/id1467058529

Android 用戶:https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.berkeley.bsl.myshake

同時建議民眾需要先和家人協議好一個集合地點,一旦大地震發生手機與互聯網信號中斷時,在那裡等候對方。

而民眾也需要準備地震包,當中應包括每個家庭成員3天的飲用水、不易腐壞的食品、家用或車用的急救用品、電筒和額外的電池、處方藥、哨子、瑞士軍刀、個人證件的副本、小量現金、毛毯,如有需要準備額外的一副眼鏡等。

