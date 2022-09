【KTSF】

San Mateo縣週三起提供新版本的新型肺炎疫苗加強針。

San Mateo縣的多間診所,在週三起為民眾提供針對Omicron變種病毒的新版本疫苗加強劑。

已經打了頭兩針基礎疫苗的市民,可以在9月21日在MyTurn上提前預約。

更多的詳情或地點,請瀏覽:https://www.smchealth.org/vaccine-clinic-calendar

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。