舊金山地檢處成立專責小組 審核青少年重罪案件

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）宣布採取新的少年司法措施，並創立專責小組，負責審核由青少年所犯的嚴重罪行。

謝安宜表示，只有16、17歲的青少年疑犯，不會移送到成人法庭審判，除非是案情令人髮指的犯罪，例如是謀殺、企圖謀殺、性侵犯、綁架、虐待及嚴重傷人罪。

該些案件將會交予新成立的專責小組及其他部門審核案情，並聽取疑犯辯護律師、疑犯家人及事主家人的證供，然後向地檢官作出建議，地檢官才會決定是否申請將青少年疑犯移送到成人法庭審判。

謝安宜表示，於美國司法系統的歷史上，有色人種青少年疑犯都不成比例地被移送到成人法庭審判，所以她將會假設所有未成年疑犯都適合留在少年法庭，她表示會謹慎作出每個決定。

謝安宜說：「我們需要確保所作出的每個決定，能夠同時保護公眾，亦能為社區及受害人帶來公義。」

她指出，新設立的少年犯罪專責小組，目的是詳細審核案件，聽取不同持份者聲音，從而得出對公共安全、疑犯及受害者各方面最好的決定，她又指對於審判少年疑犯的決定十分認真，但希望完全不需作這些決定。

謝安宜說：「大多數少年犯都值得我們同情、支持，以及多一次機會，他們需要心理和行為健康等的支援服務，很多少年司法系統的青年，都經歷過嚴重創傷。」

地檢處審核案情途中，會考慮少年疑犯作案手法的精密程度、是否有前科，以及少年法庭過去曾否成功糾正該少年，地檢官擁有最終是否將少年疑犯移交至成人法庭的決定。

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