舊金山地檢處成立專責小組 審核青少年重罪案件

舊金山(三藩市)地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)宣布採取新的少年司法措施,並創立專責小組,負責審核由青少年所犯的嚴重罪行。

謝安宜表示,只有16、17歲的青少年疑犯,不會移送到成人法庭審判,除非是案情令人髮指的犯罪,例如是謀殺、企圖謀殺、性侵犯、綁架、虐待及嚴重傷人罪。

該些案件將會交予新成立的專責小組及其他部門審核案情,並聽取疑犯辯護律師、疑犯家人及事主家人的證供,然後向地檢官作出建議,地檢官才會決定是否申請將青少年疑犯移送到成人法庭審判。

謝安宜表示,於美國司法系統的歷史上,有色人種青少年疑犯都不成比例地被移送到成人法庭審判,所以她將會假設所有未成年疑犯都適合留在少年法庭,她表示會謹慎作出每個決定。

謝安宜說:「我們需要確保所作出的每個決定,能夠同時保護公眾,亦能為社區及受害人帶來公義。」

她指出,新設立的少年犯罪專責小組,目的是詳細審核案件,聽取不同持份者聲音,從而得出對公共安全、疑犯及受害者各方面最好的決定,她又指對於審判少年疑犯的決定十分認真,但希望完全不需作這些決定。

謝安宜說:「大多數少年犯都值得我們同情、支持,以及多一次機會,他們需要心理和行為健康等的支援服務,很多少年司法系統的青年,都經歷過嚴重創傷。」

地檢處審核案情途中,會考慮少年疑犯作案手法的精密程度、是否有前科,以及少年法庭過去曾否成功糾正該少年,地檢官擁有最終是否將少年疑犯移交至成人法庭的決定。

