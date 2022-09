加州嚴重乾旱 矽谷水利局實施更嚴格限水措施（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州嚴重乾旱,矽谷水利局(Valley Water)週二宣布更嚴格的限水措施。

矽谷水利局董事會週二批准了一項新的限水禁令,禁止企業和機構以及業主聯會HOA,澆灌所有非功能性草坪,董事會投票修改了現有的戶外澆水條例,該條例適用於任何純裝飾性的草地或景觀,娛樂型及運動型的草皮則不受限,違規者罰金從100元到1萬元不等。

目前對住宅用水的限制將持續有效,矽谷水利局表示,用戶7月份的用水量與2019年相比減少了16%,與2020年相比減少了19%,這些數字超過了全州的目標。

矽谷水利局局長John Varela說:「是大家的功勞,因為大家意識到,我們正經歷最嚴重的乾旱,大家盡一切遵守規定,確保飲用水供應無缺。」

水利局表示,限水措施實施以來,只接到兩個投訴報告,如果有人投訴,會先寄信通知,然後上門勸導,如果屢勸不聽,最後才會開罰單。

