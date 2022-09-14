加州嚴重乾旱 矽谷水利局實施更嚴格限水措施（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州嚴重乾旱，矽谷水利局（Valley Water）週二宣布更嚴格的限水措施。

矽谷水利局董事會週二批准了一項新的限水禁令，禁止企業和機構以及業主聯會HOA，澆灌所有非功能性草坪，董事會投票修改了現有的戶外澆水條例，該條例適用於任何純裝飾性的草地或景觀，娛樂型及運動型的草皮則不受限，違規者罰金從100元到1萬元不等。

目前對住宅用水的限制將持續有效，矽谷水利局表示，用戶7月份的用水量與2019年相比減少了16%，與2020年相比減少了19%，這些數字超過了全州的目標。

矽谷水利局局長John Varela說：「是大家的功勞，因為大家意識到，我們正經歷最嚴重的乾旱，大家盡一切遵守規定，確保飲用水供應無缺。」

水利局表示，限水措施實施以來，只接到兩個投訴報告，如果有人投訴，會先寄信通知，然後上門勸導，如果屢勸不聽，最後才會開罰單。

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