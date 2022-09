Redwood City有35個可負擔房屋單位接受申請（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

中半島Redwood City有35個可負擔房屋單位接受申請,地點臨近BART車站、生活機能佳。

位於Redwood City El Camino Real 1405號的Highwater建案,在去年才全新落成,現在有35個,可負擔房屋單位接受申請。

其中13個是studio開放式單位,月租為2,413元,14個單位是單睡房住宅,月租為2,769元,其餘8個單位是兩睡房住宅,月租為3,092元。

單位的大小從547平方英尺到1,156平方英尺不等,全部配有冰箱、洗碗機、等家電,住戶也享有屋頂泳池、瑜伽室、辦公區、等公共設施。

可負擔房屋申請者必須符合的資格,包括年收入限制,以兩人家庭為例,年收入不能超過119,300元。

有興趣申請Highwater可負擔房屋的人士,可以在網上提出申請,或下載申請表並郵寄遞交,當局將審核申請人的資格,符合資格的人士先到先得。

更多資訊,可瀏覽:https://smc.housingbayarea.org

