英女王靈柩移送往西敏宮 大批民眾夾道送別

英女王伊利沙伯二世的靈柩,由白金漢宮移送到西敏宮。英王查理斯三世、王儲威廉等跟隨護送,女王靈柩稍後讓公眾瞻仰。

英女王最後一次離開白金漢宮,靈柩蓋著王旗、擺上帝國王冠、白色花圈,安放在炮架上。

四名子女、英王查理斯三世、安妮公主、安德魯王子、愛德華王子在第一排護送,還有王儲威廉、哈里王子等王室成員。

大批民眾夾道送別,隊伍途經女王花園、林蔭大道,皇家騎兵衛隊閱兵場。

女王靈柩當地下午3時抵達西敏宮,在西敏廳舉行簡短追思,下午5時起開放予公眾瞻仰。

不少人周一已排隊等候進入西敏宮。傳媒預計有數十萬人前來致意,人龍可能長達16公里。

當局已動員過萬名警察、1000名義工,協助維持秩序,沿途亦會加設流動洗手間、飲水機,提供茶點等等,預告可能要排30小時通過安檢後才能入內瞻仰。

