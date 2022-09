居舊金山香港年輕女鋼琴家王天怡分享音樂歷程（視頻）

【KTSF】

今個週末舊金山(三藩市)金門公園裡的植物公園(Botanical Garden)會舉行一年一度的Flower Piano鋼琴演奏活動,一位居住在舊金山,來自香港的年輕鋼琴家到時會參加演奏,這位鋼琴家與我們分享她的音樂歷程,以及她所敬重的老師。

鋼琴家王天怡(Tin Yi Chelsea Wong)說:「我其實在香港三歲已經開始學鋼琴,好像其他小朋友一樣,一直不想練習彈鋼琴,常常和媽媽吵架,可是十歲時找到一個非常好的鋼琴老師,我覺得這個老師很有型,很有個性,我想討他歡喜,所以開始努力練琴。」

王天怡說:「跟這位老師學了十年鋼琴之後,18歲時到波士頓入讀音樂學校,那時候接觸到許多不同音樂上的概念,例如現代音樂和20世紀的音樂,這些新的音樂在古典音樂裡,如何去理解,如何去適應新的技術,所以一直在想,音樂上這麼多不同的類型,其實等於不同的口音,不同的語言,可是語言的精神都是一樣,都是為了想溝通,那時候來到舊金山,因為我在舊金山找到一個我很喜歡的老師,我的家人也在這裡,所以來了舊金山,因為舊金山和香港這麼近,算是近,雖然隔了這麼大的海洋,但始終看著另一面就是香港,所以一直留在舊金山,對這個地方覺得非常,好像回到家裡。」

王天怡續道:「我每一位老師,我在波士頓的老師對我的影響很大,我在紐約也有一位老師,對我影響也很大,但我在舊金山這位老師,我真的很鍾意,因為他已經80歲,光了頭有個大肚子的鋼琴家,但我這位老師常常對我說,如果你不能唱的話,你就不要彈,你真的要在身體裡感覺到音樂之後,你才可以在鋼琴上面做出來,因為鋼琴很容易一個一個音敲出來,但不能理解在唱的時候,例如在拉小提琴或吹長笛,都是一直在要有動態,一直在動才會有音樂出來,所以這位老師教我懂得,怎樣去在時間上面去營造一串串的音,來形成音樂。」

