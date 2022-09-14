居舊金山香港年輕女鋼琴家王天怡分享音樂歷程（視頻）

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今個週末舊金山（三藩市）金門公園裡的植物公園（Botanical Garden）會舉行一年一度的Flower Piano鋼琴演奏活動，一位居住在舊金山，來自香港的年輕鋼琴家到時會參加演奏，這位鋼琴家與我們分享她的音樂歷程，以及她所敬重的老師。

鋼琴家王天怡（Tin Yi Chelsea Wong）說：「我其實在香港三歲已經開始學鋼琴，好像其他小朋友一樣，一直不想練習彈鋼琴，常常和媽媽吵架，可是十歲時找到一個非常好的鋼琴老師，我覺得這個老師很有型，很有個性，我想討他歡喜，所以開始努力練琴。」

王天怡說：「跟這位老師學了十年鋼琴之後，18歲時到波士頓入讀音樂學校，那時候接觸到許多不同音樂上的概念，例如現代音樂和20世紀的音樂，這些新的音樂在古典音樂裡，如何去理解，如何去適應新的技術，所以一直在想，音樂上這麼多不同的類型，其實等於不同的口音，不同的語言，可是語言的精神都是一樣，都是為了想溝通，那時候來到舊金山，因為我在舊金山找到一個我很喜歡的老師，我的家人也在這裡，所以來了舊金山，因為舊金山和香港這麼近，算是近，雖然隔了這麼大的海洋，但始終看著另一面就是香港，所以一直留在舊金山，對這個地方覺得非常，好像回到家裡。」

王天怡續道：「我每一位老師，我在波士頓的老師對我的影響很大，我在紐約也有一位老師，對我影響也很大，但我在舊金山這位老師，我真的很鍾意，因為他已經80歲，光了頭有個大肚子的鋼琴家，但我這位老師常常對我說，如果你不能唱的話，你就不要彈，你真的要在身體裡感覺到音樂之後，你才可以在鋼琴上面做出來，因為鋼琴很容易一個一個音敲出來，但不能理解在唱的時候，例如在拉小提琴或吹長笛，都是一直在要有動態，一直在動才會有音樂出來，所以這位老師教我懂得，怎樣去在時間上面去營造一串串的音，來形成音樂。」

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