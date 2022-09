香港駐舊金山經濟貿易辦事處舉行慶祝香港特區成立廿五週年晩會（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

香港駐舊金山(三藩市)經濟貿易辦事處週一晚舉行慶祝香港特區成立25週年晩會,處長指會繼續向外推廣香港是一個理想投資的地方。

慶祝香港特區成立25週年以「砥礪奮進廿五載攜手再上新征程」為主題,駐舊金山香港經貿處週一晚在舊金山聯合廣場附近一間酒店的宴會廳舉行晚會,慶祝特區成立25周年和向外推廣香港,中國駐舊金山總領事張建敏亦到場祝酒。

香港商務及經濟發展局局長丘應樺就透過視頻發表講話,指出香港獨特優勢的是一國兩制,他指香港已準備好迎接粵港澳大灣區發展,以及與中國內地經濟更緊密融合帶來的新機遇。

香港駐舊金山經濟貿易辦事處處長曾舜雯說:「我們舊金山經濟貿易辦事處其中一個主要職責,就是在這邊,向這邊的公司或者在這邊的投資人,去推廣香港作為一個投資的理想地,請他們去考慮到香港開公司,投資香港公司等。」

曾舜雯在酒會上致辭,指比起1997年香港現在的經濟規模擴大了一倍多,機場貨運吞吐量增長了近三倍,而外匯儲備資產是1997年的5倍。

她指日後會在更多地方舉辦文化活動,例如電影播放、商務午餐會,當被問到國安法的實施會否影響營商環境時,她就指會有信心。

曾舜雯說:「這事情是沒有改變的,香港仍然是一個對商務開放,堅持自由營商的城市,我們都是繼續歡迎全球的投資者到香港做生意。」

