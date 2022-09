【KTSF 朱慧琪報導】

英女王伊利沙白二世的靈柩送到倫敦白金漢宮,在白金漢宮門外有過萬民眾迎接。

英女王的靈柩由安妮公主陪同,在雨中由空軍C-17運輸機從蘇格蘭愛丁堡機場送返倫敦,到達倫敦後轉由汽車運抵白金漢宮。

雖然下著雨,但是路上仍然有大批民眾守候迎接英女王的靈柩,不少民眾用手機的電筒燈光替代蠟燭,其間不少人以歡呼和掌聲,迎接這位在位最長的君主返回。

有民眾更在一日前,就已經在此等待。

在下週一(19日)葬禮前,靈柩將會轉移到西敏寺,一連四天讓公眾曕仰。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。