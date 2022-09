【KTSF 朱慧琪報導】

全美8月份消費物價指數CPI達到8.3%,至於灣區8月份按年通脹增幅則低過6月份通脹高峰期。

勞工部數據顥示,灣區8月份的按年通脹增幅是5.7%,比6月份升幅低半個百分點。

灣區過去一年,食品價格方面總成本上漲了9.6%,住屋成本上升了3.5%,能源價格則上漲了20.9%,天然氣價格更上漲了31%,電費就升了18.4%,主要是汽油價格上漲帶動。

與6月份通貨膨脹高峰期相比,截至8月,能源價格下跌9.2%,主要因為汽油同天然氣的價格都出現下降,但是食品就漲價近一成,住屋開支、新車和二手車的價格仍然上升。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。