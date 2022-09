【KTSF】

加州州長宣布推出了一種新工具,來幫助需要墮胎的人獲得醫療和經濟服務。

州長紐森宣布推出網站,Abortion.ca.gov,它將州內外的女性與生育保健資源聯繫起來,這包括為有需要墮胎的人士提供服務和經濟援助。

紐森表示,該網站不會追踪任何使用者,或分享他們的個人信息,他聲稱加州是女性的安全港。

在聯邦最高法院今年6月推翻了1973年ROE V WADE案的歷史性裁決之後,加州便立法全面保護墮胎者和醫療服務提供者。

