英女王靈柩抵蘇格蘭愛丁堡 國葬訂19日舉行（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

英女王伊利沙白二世的靈柩，已經從巴爾莫拉爾城堡運抵蘇格蘭首府愛丁堡，供民眾瞻仰作最後告別，然後再空運去倫敦，沿途有上萬民眾送別。

載著英女王靈柩的車隊花了6小時抵達蘇格蘭愛丁堡，荷里路德宮的聖吉爾斯大教堂，沿途經過市區街道，受到上萬群眾夾道送別英女王最後一程。

聖吉爾斯大教堂牧師Calum MacLeod說：「我們此時聚集在一個哀傷國家，懷念感激摯愛的英女王伊利沙伯二世。」

英女王的靈柩，跟著空運去倫敦白金漢宮，英女王國葬禮訂19日在西敏寺舉行，屆時全英國放假一天。

與此同時，查理斯成為英國國王之後，首次向國會發表講話，對於英國上下議院的慰問深切表達感激。

全球多個國家的領袖也向已故英女王致敬。

沙地駐英大人使班達沙特說：「大英帝國1932年成立以來，她經歷了全部七位沙地國王，所以是非凡關係。」

烏克蘭總統澤連斯基也前往當地英國大使官邸簽署弔唁冊。

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