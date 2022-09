南舊金山10月舉辦全市秋季清潔日（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

南舊金山將在10月舉辦一場全市秋季清潔日。

收集的物件共分四類,包括小件物品,像是衣物、鞋子、飾品、玩具、燈具、吸塵器、書、CD、DVD、手工藝品、馬克杯等等。

大物件包括家具、自行車、洗衣機、乾衣機、熱水器、園林、健身器材、燃氣割草機、燒烤工具等等,事先必須倒掉汽油。

電子廢物包括攝像機、電視、手機、電腦、鍵盤、服務器、微波爐和小型廚房家電,請取出所有電池和電燈泡。

最後一項是碎紙,允許居民在進行文件銷毀時,最多可有五箱文件收納箱,不得有任何類型的金屬,不得有活頁夾。

這項活動僅限於南舊金山市居民,必須提供身分證及住址證明,每家允許有一輛車、汽車或皮卡,不得使用箱式卡車或拖車,現場不接受輪胎、庭院修剪垃圾、施工拆除碎片、泥土、石頭、混凝土和有害廢物。

時間是10月15日星期六,上午9時到下午3時半,地點在550 North Canal Street, Public Works Corporation Yard。

南舊金山市民有一整個月的時間好好整理家裡哪些東西可以丟掉,詳情可上網:Ssfscavenger.com查詢。

