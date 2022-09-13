【KTSF 毛皓延報導】

南加州週末受颱風Kay吹襲過後，洛杉磯以北發生泥石流，最少20架車被困，當局救出超過50人。

加州過去一個星期受熱浪影響，電網負荷受到嚴峻挑戰。

颶風Kay上星期在墨西哥Baja California登錄後，減弱為熱帶風暴，南加州部分地區降雨量達到二至四吋，帶來狂風暴雨之餘，亦為南加州降溫。

隨著颱風Kay向太平洋移動及減弱，不穩定的天氣及雷暴則繼續。

國家氣象局週日晚上向洛杉磯以北大約65英里的Lake Hughes一帶發出山洪警報，當地的Pine Canyon Road一度發生泥石流。

洛杉磯縣消防局於晚上7點40分左右到場進行搜救，最少24架車及一架消防車被困。

當局亦出動直升機在不同地方搜救，搜救過程需要用到夜視鏡，最終救出超過50人，無人受傷。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。