【KTSF 毛皓延報導】

南加州週末受颱風Kay吹襲過後,洛杉磯以北發生泥石流,最少20架車被困,當局救出超過50人。

加州過去一個星期受熱浪影響,電網負荷受到嚴峻挑戰。

颶風Kay上星期在墨西哥Baja California登錄後,減弱為熱帶風暴,南加州部分地區降雨量達到二至四吋,帶來狂風暴雨之餘,亦為南加州降溫。

隨著颱風Kay向太平洋移動及減弱,不穩定的天氣及雷暴則繼續。

國家氣象局週日晚上向洛杉磯以北大約65英里的Lake Hughes一帶發出山洪警報,當地的Pine Canyon Road一度發生泥石流。

洛杉磯縣消防局於晚上7點40分左右到場進行搜救,最少24架車及一架消防車被困。

當局亦出動直升機在不同地方搜救,搜救過程需要用到夜視鏡,最終救出超過50人,無人受傷。

