Santa Clara縣撤銷剩餘的COVID衛生指令（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

鑑於持續廣泛的疫苗接種和COVID檢測,Santa Clara縣公共衛生主任Sara Cody宣布,撤銷剩餘的與COVID相關的當地衛生命令。

Santa Clara剩餘的衛生防疫命令,第一是要求在高風險環境下,例如醫療保健、長期護理機構,庇護所和監獄的工作的人員接種疫苗,或獲得豁免權。

第二是,大型醫療保健系統提供COVID檢測,第三是衛生機構人員需接種流感疫苗或佩戴口罩。

新的衛生令需要在高風險的環境中佩戴口罩,這與州的要求相同。

Cody表示,COVID仍然對社區構成嚴重威脅,她敦促每個人繼續保護彼此和身邊脆弱的人,並建議所有人都應接種疫苗,並及時打加強劑,和在室內公共場所都戴口罩,以及企業和政府應繼續強制要求員工接種疫苗。

最後就是無論疫苗接種狀態如何,都應定時接受檢測,並在有症狀時避免與他人接觸。

