「香港節」移師聖地牙哥舉行 反應熱烈（視頻）

【KTSF 王松蘭報導】

首個以香港為主題的嘉年華會「香港節」,繼上次在南灣Milpitas舉行獲得熱烈迴響,今次移師南加州聖地牙哥舉辦,反應依然熱烈。

以香港為主題的嘉年華會「香港節」,第一站在灣區舉行,而第二站主辦單位移師南加州,在剛過去的星期六在聖地牙哥舉行,適逢中秋節,大會亦加入了很多中秋節元素,當天吸引很多民眾參與。

司徒女士說:「樣樣都幾好,個個都不錯,好有家鄉風味,我好像回到香港一樣。」

亦有民眾表示很懷念香港的經典小食。

Johann說:「我想最特別是砵仔糕,小時候在香港很喜歡吃,在這裏比較難可以吃到。」

聖地牙哥華人數目比灣區少,當中也有些參展商是專程從舊金山灣區到聖地牙哥來參與活動。

參展商Johnny說:「其實我上次有在Milpitas,幫他們(香港節)我覺得他們的(動機)蠻好,這裏聖地牙哥華人數目比較少,我預計會比Milpitas少很多人。」

參展商Lydia說:「「香港節」我覺很特別,我是香港人,當然要來支持香港人的節目。」

服務聖地牙哥華人社區超過50年的徐惠寶就表示,「香港節」這個活動,讓更多人知道香港的好。

徐惠寶說:「讓人認識香港人這麼好,有那麼多好吃,那麼多好玩,今次做得很好,他們(主辦單位)花了很多時間。」

而今次選擇在聖地牙哥舉行,主辦單位表示,希望讓華人少的地方,也可以認識香港文化。

活動負責人Sara說:「上次在舊金山,而我們又想去南加州那邊,這裏聖地牙哥的人比較少感受到香港的文化,所以我們也想將香港的文化,帶到給在聖地牙哥的香港人。」

聖地牙哥站之後,下一站又會去那裏呢?

活動負責人Henry說:「現在暫時有很多地方的人都有聯絡我們,但同一時間我們還沒落實,究竟在哪一個地方。」

香港節自舉辦以來,都獲得不少好評支持,他們也有計畫明年在灣區舉辦第二次的香港節,不過現階段暫時未有具體定案。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。