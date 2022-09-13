「香港節」移師聖地牙哥舉行 反應熱烈（視頻）

【KTSF 王松蘭報導】

首個以香港為主題的嘉年華會「香港節」，繼上次在南灣Milpitas舉行獲得熱烈迴響，今次移師南加州聖地牙哥舉辦，反應依然熱烈。

以香港為主題的嘉年華會「香港節」，第一站在灣區舉行，而第二站主辦單位移師南加州，在剛過去的星期六在聖地牙哥舉行，適逢中秋節，大會亦加入了很多中秋節元素，當天吸引很多民眾參與。

司徒女士說：「樣樣都幾好，個個都不錯，好有家鄉風味，我好像回到香港一樣。」

亦有民眾表示很懷念香港的經典小食。

Johann說：「我想最特別是砵仔糕，小時候在香港很喜歡吃，在這裏比較難可以吃到。」

聖地牙哥華人數目比灣區少，當中也有些參展商是專程從舊金山灣區到聖地牙哥來參與活動。

參展商Johnny說：「其實我上次有在Milpitas，幫他們（香港節）我覺得他們的(動機）蠻好，這裏聖地牙哥華人數目比較少，我預計會比Milpitas少很多人。」

參展商Lydia說：「「香港節」我覺很特別，我是香港人，當然要來支持香港人的節目。」

服務聖地牙哥華人社區超過50年的徐惠寶就表示，「香港節」這個活動，讓更多人知道香港的好。

徐惠寶說：「讓人認識香港人這麼好，有那麼多好吃，那麼多好玩，今次做得很好，他們（主辦單位）花了很多時間。」

而今次選擇在聖地牙哥舉行，主辦單位表示，希望讓華人少的地方，也可以認識香港文化。

活動負責人Sara說：「上次在舊金山，而我們又想去南加州那邊，這裏聖地牙哥的人比較少感受到香港的文化，所以我們也想將香港的文化，帶到給在聖地牙哥的香港人。」

聖地牙哥站之後，下一站又會去那裏呢？

活動負責人Henry說：「現在暫時有很多地方的人都有聯絡我們，但同一時間我們還沒落實，究竟在哪一個地方。」

香港節自舉辦以來，都獲得不少好評支持，他們也有計畫明年在灣區舉辦第二次的香港節，不過現階段暫時未有具體定案。

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