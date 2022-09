【KTSF】

南灣聖荷西有三人被一棵倒塌的大樹壓倒受傷。

根據The Mercury News報導,事發於聖荷西以南的Almaden Quicksilver縣公園。

聖荷西消防局於早上約9點50分收到通知指,有3名遠足人士,在公園的Mine Hill Road被一棵倒塌的大樹擊中頭部並受困,三名事主脫險後,由救護車送到醫院治理。

三名事主沒有生命危險,其中一位頭皮撕裂,預期能夠完全復原。

