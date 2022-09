MIRROR演唱會傷者李啟言情況轉穩定 其父謝卻李澤楷千萬捐款

【有線新聞】

MIRROR演唱會事故,警方再到工程承辦商辦公室蒐證。受傷舞蹈員李啟言,情況由嚴重轉為穩定,他的父親謝卻盈科拓展集團主席李澤楷捐款,說應該先處理責任問題。據了解,政府工作小組今個星期會再開會。

演唱會總承辦商藝能的油塘倉庫,多名西九龍總區重案組探員傍晚離開,有至少三人被帶上警車,現場消息指是藝能職員,部分人之後被帶到藝能在紅磡的辦公室;藝能在紅磡的另一個辦公室亦被搜查。

意外發生至今一個半月,受傷的舞蹈員阿MO李啟言由深切治療部轉到神經外科病房,情況亦由嚴重轉為穩定。盈科拓展集團主席李澤楷星期日宣布,除了演唱會主辦方承諾負責阿MO的醫療費外,他會以個人名義向家人捐出一千萬港元。

阿MO父親李盛林牧師發聲明說,由於有演唱會主辦方的承擔,他們能夠百分百專注阿MO的治療,謝卻李澤楷等人的捐贈。政府跨部門小組未發表最後調查結果,責任誰屬未能判斷, 在責任人未有妥善處理前,所有捐贈都為時過早,待最後調查結果公布後,作出妥善處理,還阿MO和其他舞者一份尊嚴和公道。

據了解,政府工作小組今個星期開會,討論意外成因、零件化驗結果等。

