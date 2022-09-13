Foster City居民被搶走勞力士錶 警憑車牌閱讀器破案（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

日前Foster City的一名居民手中的勞力士錶，在Costco就成了歹徒覬覦的對象，一直被跟蹤回家，歹徒開著白色雪佛蘭Tahoe逃離現場，被該市安裝的車牌閱讀器拍到，警方進而逮捕到三名嫌犯。

根據Foster City警方，歹徒一直跟蹤到事主位於Shearwater Isle的家，這輛車雖然被Costco和事主家的監視器拍到，但並沒有拍到車牌，市區的車牌閱讀器Flock Safety cameras，辨識到搶劫犯所開的白色Chevrolet Tahoe，進而破案，逮捕了三人。

Foster City警察局長Cory Call說：「我們收到嫌犯的汽車是Chevrolet Tahoe的信息，我們將這些信息輸入到我們的Flock相機數據庫中，我們搜索類似的車輛，這就是我們處理許多案件的方式，我們收到了系統的回應，其中一個回應是在這次事件中，Chevrolet Tahoe被證明是可疑車輛，在那個圖像中，我們從我們的系統中處理，我們可以識別車牌。」

Foster City去年在街上安裝了20個車牌閱讀器，該市靠近92號及101公路，及San Mateo大橋，成了歹徒犯案後快速逃離的路線，在疫情之前，2016年至2019年，該市的汽車盜竊增加了77%，住宅盜竊增加了88%。

Call說：「這是我們考慮到，我們靠近主要高速公路，如92和101。」

但自從裝上了車牌閱讀器後，跟汽車有關的盜竊下降了50%，還幫助警方偵察或破獲了25個案子。

去年12月，也因為這個系統立大功，逮捕一名警方通緝的重罪犯。

Call強調，車牌閱讀器不會涉及侵犯隱私，也不會用在停車違規罰單。

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