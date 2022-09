Foster City居民被搶走勞力士錶 警憑車牌閱讀器破案（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

日前Foster City的一名居民手中的勞力士錶,在Costco就成了歹徒覬覦的對象,一直被跟蹤回家,歹徒開著白色雪佛蘭Tahoe逃離現場,被該市安裝的車牌閱讀器拍到,警方進而逮捕到三名嫌犯。

根據Foster City警方,歹徒一直跟蹤到事主位於Shearwater Isle的家,這輛車雖然被Costco和事主家的監視器拍到,但並沒有拍到車牌,市區的車牌閱讀器Flock Safety cameras,辨識到搶劫犯所開的白色Chevrolet Tahoe,進而破案,逮捕了三人。

Foster City警察局長Cory Call說:「我們收到嫌犯的汽車是Chevrolet Tahoe的信息,我們將這些信息輸入到我們的Flock相機數據庫中,我們搜索類似的車輛,這就是我們處理許多案件的方式,我們收到了系統的回應,其中一個回應是在這次事件中,Chevrolet Tahoe被證明是可疑車輛,在那個圖像中,我們從我們的系統中處理,我們可以識別車牌。」

Foster City去年在街上安裝了20個車牌閱讀器,該市靠近92號及101公路,及San Mateo大橋,成了歹徒犯案後快速逃離的路線,在疫情之前,2016年至2019年,該市的汽車盜竊增加了77%,住宅盜竊增加了88%。

Call說:「這是我們考慮到,我們靠近主要高速公路,如92和101。」

但自從裝上了車牌閱讀器後,跟汽車有關的盜竊下降了50%,還幫助警方偵察或破獲了25個案子。

去年12月,也因為這個系統立大功,逮捕一名警方通緝的重罪犯。

Call強調,車牌閱讀器不會涉及侵犯隱私,也不會用在停車違規罰單。

