【KTSF 毛皓延報導】

一年一度的艦隊週Fleet Week即將於10月3日開始舉行,舊金山(三藩市)應急管理局週一舉行演習,測試於緊急情況下空運物資的能力。

海軍艦隊週將會於下月10月3日至11日於舊金山舉行,其中最受矚目的就是海軍的藍天使飛行特技表演,市民到時亦可以參觀海軍艦艇,往年的艦隊週都吸引不少人流於艦隊週前夕。

應急人員週一早上就於舊金山的Crocker Amazon遊樂場舉行地震演習,等候直升機降落,這個演習是舊金山應急管理局為了測試於地震等的緊急情況下,造成通往舊金山的大橋斷裂,無法通過陸路運送物資的情況下,當局透過直升機空運物資的能力。

另外,週日晚上約10點半,東灣的Hayward斷層發生2.9級地震,多人感受到震感。

