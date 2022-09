英王查理斯三世接受國會議員致意 承諾跟隨英女王維持憲政制度

【有線新聞】

英王查理斯三世在倫敦西敏廳接受國會議員致意,承諾跟隨英女王維持憲政制度。

查理斯三世和王后卡米拉,到倫敦西敏廳接受國會議員致意。近千名國會議員齊集,由兩院議長代表致詞。英國上議院議長麥福男爵說:「國王陛下,我謹代表上議院眾人承諾忠誠於你;祝願國王和王后陛下在往後的公職生涯安好。」

英國下議院議長賀立紳說:「伊利沙伯女王的智慧和優雅,展示君主立憲制的價值,確保公民自由,展現英國以至英聯邦的團結。」

查理斯三世之後發言,說感受到西敏廳的重要歷史價值,到處見到與母親伊利沙伯二世有關的地標;又說國會是民主制度的重要基石,承諾緊隨英女王,繼續維持憲政制度。

查理斯三世說:「我們今天齊集於此,紀念女王為國為民的奉獻。女王年輕時承諾一生為國家服務,維持憲政原則,正是我國的基石。」

