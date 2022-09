【KTSF】

加州火車局(Caltrain)從週一開始使用新的火車時間表。

將會受惠於新時間表的是在Millbrae捷運站轉搭Caltrain火車的民眾,當局表示,新的時間表,將讓這些乘客從目前必須等候15分鐘的時間,縮短到5分鐘。

當局也將在繁忙時間在南舊金山站增添兩趟火車,至每一小時就有一輛。

當局表示,這是為了應對人們走出疫情,回到辦公室上班,導致的需求上升。

