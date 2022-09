【KTSF】

總統拜登週一也在波士頓甘迺迪圖書博物館發表講話,也趁著週一是已故甘迺迪總統宣佈登月計劃60週年,拜登繼續推動「癌症登月計劃」,目標就是在未來25年,將癌症死亡人數減少起碼一半。

拜登說,將會運用總統權力,增加癌症研究的撥款。

對抗癌症對拜登來說就好似切膚之痛,他的長子Beau Biden因為腦癌在2015年逝世,享年46歲,在過去十年,雖然對癌症的檢測和治療取得重大進展,但在美國癌症至今仍然是繼心臟病之後第二大殺手,

每年約有60萬人死於癌症。

