拜登參觀波士頓Logan國際機場 要將美國機場現代化（視頻）

September 13, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週一前往波士頓，在當地的Logan國際機場發表講話，他誓言要將美國過時殘舊的機場現代化。

拜登形容，投資6,200萬元在波士頓Logan國際機場，是歷史性舉動，這項工程包括在機場大樓增設更多登機閘門和訂位櫃檯、改善機場跑道的交通擠塞，從而有助於減少對鄰近社區的空氣污染，以及減少客機的延誤。

拜登指出，這項工程可以創造近6千個工會職位。

拜登指出，Logan機場在1974年開始運作，時至今天，搭客人數已經增加了三倍，但這個機場在過去近50年間，沒有甚麽翻新，載滿乘客的飛機只是浪費時間等候，從而導致這個機場非常擠塞和客機延誤。

拜登又說，美國發明現代航空技術，但美國的機場就滯後於競爭對手，今天美國沒有一個機場名列世界前25名，他反問問題出在哪裡。

拜登也承諾，其他主要機場的翻新改善工程也陸續進行，以便與全球的機場競爭。

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