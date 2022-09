拜登參觀波士頓Logan國際機場 要將美國機場現代化（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週一前往波士頓,在當地的Logan國際機場發表講話,他誓言要將美國過時殘舊的機場現代化。

拜登形容,投資6,200萬元在波士頓Logan國際機場,是歷史性舉動,這項工程包括在機場大樓增設更多登機閘門和訂位櫃檯、改善機場跑道的交通擠塞,從而有助於減少對鄰近社區的空氣污染,以及減少客機的延誤。

拜登指出,這項工程可以創造近6千個工會職位。

拜登指出,Logan機場在1974年開始運作,時至今天,搭客人數已經增加了三倍,但這個機場在過去近50年間,沒有甚麽翻新,載滿乘客的飛機只是浪費時間等候,從而導致這個機場非常擠塞和客機延誤。

拜登又說,美國發明現代航空技術,但美國的機場就滯後於競爭對手,今天美國沒有一個機場名列世界前25名,他反問問題出在哪裡。

拜登也承諾,其他主要機場的翻新改善工程也陸續進行,以便與全球的機場競爭。

