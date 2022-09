中半島斬首案 被告要接受心理評估看能否應訊

【KTSF 周正鈞報導】

上星期位於中半島San Carlos發生斬首案,疑犯週一首次提堂,但因為疑犯的心理狀態,法庭聆訊程序延期。

33歲疑兇Jose Rafael Solano Landaeta週一在Redwood City首次提堂,但他的律師向法院申請心理測驗,法官批准將聆訊程序延期至週二的心理測驗後,才決定被告是否有能力應訊。

地檢官表示,被告在出庭時沒有反應,將要等到法庭指定醫生判定被告有能力應訊。

地檢官Stephen Wagstaffe說:「現在先確認被告是否有能力受審,比兩年後要開始庭審時才做來的好。」

這起案件發生於9月8日中午,在San Carlos市Magnolia Ave夾Laurel街路段,被告涉嫌當街把27歲前女友Karina Castro斬首。

死者是兩名孩童的母親,孩童年齡為一歲及7歲,其中一歲孩童的父親,就是此案的疑兇。

據警方表示,被告與死者的家庭糾紛,導致被告狠下毒手,目擊者聲稱被告在死者住處外,使用類似劍的武器,向女子下手後逃去。

警方到場後,發現Castro已明顯失去生命跡象,而被告在事後回到案發現場被逮捕,但警方未尋獲犯案武器。

死者家屬在上週受訪就曾向KGO-TV表示,被告患有思覺失調症,並有在服藥。

地檢官表示,死者家屬擔心心理測驗期間被告將獲保釋出獄。

Wagstaffe說:「他們很擔心這代表他有機會被釋放,這是他們的擔憂,我們的工作是讓他們知道,我們不認為這將會讓他自由,不論結果如何。」

