英女王逝世後貨幣、郵票等將換女王頭像

英女王伊利沙伯二世在位70年,肖像遍布貨幣和郵票,名字刻印政府建築以至護照,女王時代落幕,英國人生活將迎來甚麼改變?

最多英國人感受到的改變是每天使用的貨幣,現時約290億個刻有女王頭像的硬幣在市面流通。女王在位期間共推出五款肖像,最近一次改款於2015年,當時為88歲,戴上王冠的女王面向右邊。

按傳統若發行新硬幣,君主面向與前朝君主相反方向,即是日後硬幣上的查理斯三世將面向左邊;至於設計,從查理斯70歲大壽發行的紀念幣就略知一二。「女王頭」不會回收,只會逐漸被新硬幣代替,相信仍然會流通多年;至於45億張印有女王肖像的鈔票則預料會在兩年內被取代。

皇家郵政已宣布停止印製英女王頭像郵票,在合適時候公布英王郵票新設計。至於出現在旗幟、郵筒、警員制服上皇家徽號「E II R 」也要更改,「E」和「II」代表伊利沙伯二世,「R」是拉丁文女王和國王的Regina、Rex,將來可能改為「C III R 」 ,即是英王查理斯三世。

而女王陛下政府成為國王陛下政府,政府大樓的名牌以至英國護照內頁都會受影響,但不影響護照有效期。至於為人熟悉由獅子、獨角獸,王冠及盾牌等組成的皇家徽章,會否改變由英王決定。民眾還需時適應的可能是國歌,70年來歌頌「天佑女王」,將改為「天佑吾王」。

