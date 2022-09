報道指華府擬擴大限制向華出口晶片禁令

【有線新聞】

美國政府據報在下月擴大限制對華出口晶片的禁令,涉及人工智能和晶片製作設備,華府無評論報道,重申維護國家安全和外交利益。

美國商務部早在本年初已去信3間美國晶片設備供應商科磊、泛林集團和應用材料,限制其向生產14納米先進晶片的中國工廠出口晶片製造設備,除非取得許可。

商務部上月亦去信晶片商輝達和超微,指示2間公司停止向中國出口部分人工智能晶片。

這些商務部發出的「告知信函」容許當局繞過漫長規則制定程序,即時推出限制措施,但只限收到信件的晶片商。路透社引述多名知情人士,商務部計劃在下月根據這些發出的信函內容制定法規,涵蓋其他製造同類產品的公司,亦可能會施加更多限制。

報道又指,華府官員正游說盟友採取類似措施,阻止外國公司出售相關技術到中國。

商務部發言人未有評論報道,重申正採取全面、額外行動維護國家安全和外交利益,阻止中方取得美國技術用在軍事用途。分析指華府的策略是要在美國仍然主導的晶片技術領域,試圖阻撓中方發展。

