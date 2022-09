【KTSF】

東灣柏克萊加大校園附近週日凌晨1點45分左右發生搶劫案,匪徒疑似使用一支AR-15步槍犯案。

柏克萊加大警察透過Twitter及學校的Warn Me警告系統發布消息,星期日凌晨1點45分左右,在柏克萊加大校園附近Benvenue Avenue夾Dwight Way發生,事主被搶走背包及手提電腦,匪徒疑似使用一支AR-15步槍犯案。

根據描述,嫌犯為一名30歲左右的男性,穿著深色長袖運動衫,黑色工作褲,戴著外科口罩,搶劫後跳上由另一名同黨駕駛的一輛較新型的白色pickup貨車,車上有一張蓋住的床。

柏克萊警方呼籲有線索的民眾與警方聯絡,電話是(510) 981-5900。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。