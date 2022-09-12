中半島年輕女子被斬首 遺下兩年幼小孩

【KTSF 梁展穎報導】

上星期四早上在San Carlos市，有人將一名年輕女子斬首，涉案的疑犯已經被捕，但行兇的利器尚未找到，死者的朋友就透露更多的細節。

案發地點位於San Carlos市Magnolia夾Laurel街路段，目擊者報案見到有人襲擊一個女人，警方抵達現場後，發現遇襲女子被人斬首身亡。

San Carlos縣警長Eamonn Allen說，到場警員感到很不安，所以警方將會支援他們及目擊者。

命案發生後，疑犯再返回案發現場，警方將他拘捕，他是33歲的Jose Rafael Solano Landaeta，目前面對謀殺控罪。

根據死者的朋友，死者是25歲的Karina Castro，週五晚上，她的朋友在她生前居住的地方，用蠟燭拼出她的名字來悼念她。

Adrienne Murray說，她和死者的母親很熟絡，死者是一個很可愛的女生，不應該這樣死亡，死者有兩名年幼的小孩，每一天為生活奔波勞碌，像他們一樣。

Muray又說，疑犯是死者的男朋友，經常恐嚇死者，在案發前，傳訊訊息給死者，說假如死者不解除對他的人身限制令，他就會將將死者斬頭。

死者的另一位朋友Vanessa Cortes說，他們和死者的小朋友以前經常在一起，沒有人預料到會發生這樣的事，令人無言以對，唯有希望死者得到安息。

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