中半島年輕女子被斬首 遺下兩年幼小孩

【KTSF 梁展穎報導】

上星期四早上在San Carlos市,有人將一名年輕女子斬首,涉案的疑犯已經被捕,但行兇的利器尚未找到,死者的朋友就透露更多的細節。

案發地點位於San Carlos市Magnolia夾Laurel街路段,目擊者報案見到有人襲擊一個女人,警方抵達現場後,發現遇襲女子被人斬首身亡。

San Carlos縣警長Eamonn Allen說,到場警員感到很不安,所以警方將會支援他們及目擊者。

命案發生後,疑犯再返回案發現場,警方將他拘捕,他是33歲的Jose Rafael Solano Landaeta,目前面對謀殺控罪。

根據死者的朋友,死者是25歲的Karina Castro,週五晚上,她的朋友在她生前居住的地方,用蠟燭拼出她的名字來悼念她。

Adrienne Murray說,她和死者的母親很熟絡,死者是一個很可愛的女生,不應該這樣死亡,死者有兩名年幼的小孩,每一天為生活奔波勞碌,像他們一樣。

Muray又說,疑犯是死者的男朋友,經常恐嚇死者,在案發前,傳訊訊息給死者,說假如死者不解除對他的人身限制令,他就會將將死者斬頭。

死者的另一位朋友Vanessa Cortes說,他們和死者的小朋友以前經常在一起,沒有人預料到會發生這樣的事,令人無言以對,唯有希望死者得到安息。

