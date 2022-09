【KTSF】

灣區捷運(BART)San Bruno站週日下午發現一具屍體後,一度暫時關閉車站。

BART一名發言人證實,週日下午在San Bruno站月台發現一人死亡,警方暫時不認為有他殺嫌疑,當局已請驗屍官到場協助調查。

BART一度暫停停靠San Bruno站,,並協助乘客改搭SamTrans接駁巴士,從南舊金山及Millbrae到該站。

