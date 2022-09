英女王靈柩移送愛丁堡 大批民眾夾道送別

【有線新聞】

英女王伊利沙伯二世靈柩移送蘇格蘭首府愛丁堡,車程歷時近6個半小時,大批民眾夾道送別。國王查理斯三世周一將到當地出席悼念儀式。

靈車本港時間下午5時出發,告別英女王生前最喜歡的巴爾莫勒爾堡,亦是公眾第一次看到女王靈柩,蓋著蘇格蘭王旗、白色花圈。警車開路下,展開蘇格蘭最後旅程。

沿路大批民眾送別,向在位70年的君主最後致敬。車隊途經阿伯丁及近郊,轉向南駛,經過英王喬治六世橋。

車隊通過時,這裡的民眾都靜了下來,向最後一次通過蘇格蘭的女王送上最後致敬。這裡對女王亦有象徵意義,除了以其父命名,父母當年又一同為大橋剪綵。

車隊再經過多個市鎮,抵達蘇格蘭首府愛丁堡,繞過愛丁堡城堡,沿皇家大道前進。蘇格蘭首席部長施雅晴和一眾政黨代表在蘇格蘭議會外向女王致敬。

靈柩最後抵達荷里路德宮,這是英國王室在蘇格蘭的正式行宮。停放一晚後,周一移送聖吉爾斯大教堂。

國王查理斯三世與王后卡米拉,亦會到愛丁堡追思,下午5時開放給公眾瞻仰24小時。

當地同日舉行了昭告儀式宣布女王死訊及查理斯三世繼位。

皇家空軍專機周二會將女王靈柩移送倫敦白金漢宮,周三會再移送到西敏宮,讓公眾瞻仰英女王,直到19日舉行國葬。

