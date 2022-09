【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)市府9日在市府大樓設立一本弔唁冊讓民眾留言,悼念英女王伊利沙白二世,有到場的香港人表示不捨。

舊金山市府週五上午10點至下午3點,在市府大樓4樓的South Gallery設立弔唁冊,陸續有市民到場簽名和寫下留言。

市長布里德也到場,現場有英國國旗、鮮花和兩幅英女王不同時期的相片。

英女王伊利沙白二世1952年登基直至香港回歸,香港有三分一的殖民地時期都在她統治之下,有香港人專程來悼念英女王。

關先生說:「當然是傷心,因為我是從香港來,那我在香港長大的時候,英女王是香港人的女王,所以希望可以趁這機會去榮譽她,我引用聖公會大主教Welby的話,安息主懷,在榮耀中復活。」

在1983年3月,英女王和她的丈夫菲利普親王曾到訪加州和舊金山。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。